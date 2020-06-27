Вашингтон, , 21:21 — REGNUM Сторонники Демократической партии США создали комитет «Победить тивтом» в целях сбора средств на кампанию против переизбрания на пост президента страны Дональда Трампа. Об этом 27 июня сообщает ABC.

Участники кампании должны будут перечислять денежные средства после публикации главой Белого дома очередного сообщения в социальной сети Twitter.

Денежные средства будут перечисляться в фон чернокожих граждан США, которые сражаются за недопущения к власти Трампа.

Напомним, президентские выборы в США должны состояться в ноябре 2020 года действующий глава государства Дональд Трамп поборется за высший пост в стране с бывшим вице-президентом страны Джо Байденом.