Симферополь, , 21:13 — REGNUM Планом нового порабощения можно назвать заявления главы Украины Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма под контроль Киева. Об этом заявил РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Крымчане… не раз заявляли, что требование вернуть Крым равнозначно объявлению этнической чистки.. — сказал Мурадов. — Теперь же, заговорив о возвращении людей, украинский президент, очевидно, предлагает план «нового порабощения».

Вице-премьер крымского правительства напомнил, что жители полуострова ранее уже испытали «удушающие «объятия» киевских блокад». Речь о транспортной, продовольственной, водной, энергетической и других блокадах, отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня президент Украины Владимир Зеленский во время посещения аэропорта «Херсон» выразил надежду, что Крым когда-либо «вернётся» в состав Украины.

«Мы (власти Украины) всех вернём — и Крым вернём, и людей вернём, — сказал тогда Зеленский. — Мы в это верим безумно».

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