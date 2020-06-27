Неаполь, Италия, , 21:21 — REGNUM Командующий военно-морскими силами (ВМС) США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго обеспокоен активностью российских подводных лодок в водах Средиземного моря. Об этом 27 июня он сообщил журналистам издания Stars and Stripes.

По словам американского адмирала, современные тихие дизельные субмарины, принадлежащие Российской Федерации, оснащены ударным ракетным комплексом «Калибр», способным поразить «любую столицу Европы или Африки».

Фогго отметил, что присутствие российских подводных лодок, оснащенных подобного рода вооружением, является вызовом, возможным ответом на который может послужить расширение американского присутствия в Европейском союзе (ЕС).

«Это указывает на необходимость постоянного высокоэффективного морского присутствия в европейских водах», — полагает командующий ВМС США в Европе и Африке.

По мнению Фогго, в значительной степени укрепляет позиции России также размещение Москвой субмарин в Крыму и сирийском Тартусе.

Исходя из сложившейся обстановки, по его словам, единственно верным решением для США будет выработка новой стратегии, которая позволит руководству министерства обороны США продвигаться вперед в условиях «все более усложняющегося геостратегического ландшафта».

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