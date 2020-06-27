Вашингтон, , 20:39 — REGNUM Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз заявил, что готов подписать законопроект о новом флаге штата из-за присутствующей на нем символики Конфедерации южных штатов. Об этом 27 июня он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Глава штата отметил, что представители законодательной власти уже несколько дней обсуждают новый флаг штата, однако дискуссии о флаге 1894 года зашли в тупик.

«Дискуссия о флаге 1894 года стала столь же спорной, как и сам флаг, и пришло время положить этому конец. Если они направят мне законопроект в эти выходные, я подпишу его», ― говорится в сообщении Ривза.

Напомним, флаг американского штата Миссисипи является единственным в стране, на котором присутствует символика Конфедеративных Штатов Америки. Конфедерация южных штатов образовалась в результате выхода 13 южных рабовладельческих штатов из состава Соединённых Штатов Америки. Конфедеративные Штаты были противником Соединённых Штатов во время Гражданской войны в США.

Военный конфликт завершился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Условием возвращения южных штатов было принятие абсолютно новых конституций штатов, запрещающих рабство, и ратификация соответствующей поправки к Конституции США.

Как сообщало ИА REGNUM, массовый снос памятников южанам и уничтожение символов Гражданской войны наблюдается в США на фоне массовых протестов против расизма, вызванных убийством сотрудниками полиции в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

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