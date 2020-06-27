Санкт-Петербург, , 20:36 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на своей странице в соцсети и в беседе с журналистами объяснил землякам, почему он проголосовал за внесение поправок в Конституцию РФ, среди которых поправка, запрещающая любые действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям.

Александр Дрозденко в крепости в Ивангороде Lenobl.ru

Глава региона напомнил, что в 90-е годы в Кингисеппском районе на западе Ленинградской области, где в то время работал Дрозденко, приходилось физически противостоять поползновениям эстонских националистов на сопредельную российскую территорию.

«Многие из поправок «пропустил через себя». Вспомнил, как в 90-е годы в районе деревни Комаровка ходили выкапывать эстонские пограничные столбы. Это было время, когда эстонские националисты полагали, что Ивангород — крепость, заложенная Иваном III — эстонская территория. Не хочу, чтобы это повторилось. И рад, что это будет закреплено в Конституции России», — рассказал губернатор Ленинградской области.

Александр Дрозденко вместе с детьми проголосовал за поправки в Конституцию в деревне Лупполово Всеволожского района.

Он также отметил, что большой пакет поправок закрепляет в Конституции гарантии для жителей России.

«Изменение в лучшую сторону — это эволюция. Не будем эволюционировать — вымрем как динозавры», — добавил Дрозденко.