Москва, , 20:23 — REGNUM Заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев выразил удовлетворение завершением со стороны украинских властей расследований в отношении минеральных удобрений. Об этом 27 июня сообщает ТАСС,

«Мы рады, что украинская сторона прислушалась к нашим аргументам и в итоге приняла решение не применять ограничения против импорта удобрений», — отметил чиновник в комментарии агентству.

Данный факт позволит России не подавать жалобу в ВТО.

Напомним, власти Украины приняли решение о прекращении защитных расследований в отношении удобрений с содержанием минеральных удобрений с содержанием азота, фосфора, калия.