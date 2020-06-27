Москва, , 20:18 — REGNUM Четыре российских самолета Ту-142МК провели полет над нейтральными водами северной части Тихого океана. Об этом 27 июня сообщается в заявлении министерства обороны страны.

«Еще четыре дальних противолодочных самолета Ту-142МК выполнили полет над нейтральными водами Северной части Тихого океана», — отмечается в заявлении ведомства.

В министерстве также подчеркнули, что полет проходил в сопровождении американских истребителей F-22.

Полет российской авиации совершался под прикрытием истребителей-перехватчиков МиГ-31.