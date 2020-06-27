Берлин, , 20:09 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о возможности повторного закрытия границ внутри Евросоюза. Об этом 27 июня он сообщил в интервью агентству DPA.

«Не исключено, что вновь придется закрыть границы, если в одном из регионов содружества увеличится рост инфицирования коронавирусной инфекцией», — отметил министр.

Напомним, границы Евросоюза были закрыты в марте 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В связи с сокращением числа выявленных случаев заражения с 15 июня Брюссель принял решение открыть внутренние границы.