Минск, , 20:07 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая 27 июня на Республиканском балу выпускников учреждений высшего образования, призвал их самостоятельно «принимать решения в своей жизни и жизни страны, а не оглядываться по сторонам и думать, что скажут или, еще хуже, укажут с Востока или Запада». Об этом передает БЕЛТА.

«Хочу всем вам, наши дорогие выпускники, пожелать главного — сберечь свою страну… — сказал Лукашенко. — На чужой земле вы не будете белорусами, только на своей».

По его словам, суверенитет позволит нынешнему и следующим поколениям жителей страны оставаться белорусами.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня, выступая на госпредприятии «Беларуськалий» в Солигорском районе Минской области, Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии хватает «майданутых», её хотят «наклонить», однако ничего из этого не выйдет по причине отсутствия революционеров и сплочённости белорусского народа.

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