Симферополь, , 19:16 — REGNUM Противолодочный самолет P-8A Poseidon с бортовым номером 169 328, принадлежащий ВМС США, совершил у границ Крыма разведывательный полет. Об этом 27 июня сообщает PlaneRadar.

В сообщении ресурса отмечается, что самолет, который поднялся в воздух с базы Сигонелла (Италия), достиг через воздушное пространство Болгарии акватории Черного моря утром.

«11:00 мск, — говорится в сообщении. — Приступил (самолет P-8A Poseidon) к разведывательному полёту вдоль российского побережья».

О том, сколько времени проводил самолет ВМС США разведывательный полет, не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, в мае 2020 г. стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk проводил разведку вблизи морских границ России на Чёрном море в течение семи часов.

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