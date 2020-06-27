Москва, , 18:51 — REGNUM Третий день в России продолжается голосование по поправкам к Конституции страны. Эксперты уверены, что в легитимности данных голосования нет никаких сомнений, поскольку его процедура находится под полным контролем наблюдателей и соответствует всем стандартам прозрачности.

В Москве на 12 часов дня 27 июня только в электронной форме проголосовали уже больше 838 тысяч человек, явка на голосование превысила 70% от числа зарегистрированных на дистанционное голосование, сообщает официальный телеграм-канал Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве. Голосование по интернету продлится до 30 июня и завершится на день раньше, чем закроются избирательные участки очной формы голосования, — они проработают до 1 июля включительно.

«Эти дни показали достаточную чистоту и прозрачность голосования, чтобы хотя бы по этим предварительным итогам говорить о легитимности получаемых результатов. Не зафиксировано никакого форс-мажора, если пролонгировать то, что есть сейчас, на оставшиеся дни голосования, то в общем все и дальше должно быть прозрачно и открыто», — заявил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Для того чтобы предотвратить возникновение различных инцидентов, территориальные и участковые избирательные комиссии вместе с Общественным штабом по контролю за голосованием приняли практически все возможные меры. Все участки для голосования в Москве получили стандартный комплект аппаратуры из двух видеокамер, карты памяти, коммутатора, блока бесперебойного питания и антивандального шкафа. Картинка с видеокамер пишется в память и одновременно транслируется в штаб голосования, где с ней работают общественные наблюдатели.

Также в штабе дежурят группы разбора, выезжающие по обращениям наблюдателей и участников голосования о возникновении проблемных ситуаций. На протяжении всего вчерашнего дня, 26 июня, специалистами было рассмотрено 11 ситуаций, но ни одна из них не могла бы как-то серьезно повлиять на результат голосования, отмечает сайт Общественного штаба.

По информации официального представителя штаба Александра Асафова, все наблюдатели и члены комиссий, участвующие в организации и проведении голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации, работают в усиленном режиме и реагируют на все поступающие к ним жалобы и обращения.

«Круглосуточно работает кол-центр и видеоцентр Общественного штаба, в течение всего времени работы участков на них находятся наблюдатели, а камеры не выключают даже ночью. Ведется постоянный мониторинг сообщений в соцсетях», — заверил Асафов

В свою очередь председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению, член Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Козлов отметил, что проходящее голосование имеет высшую степень прозрачности.

«В первый день голосования по поправкам в Конституцию РФ, 25 июня, несколько часов провел в Общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве. Вместе с коллегами по штабу внимательно следили, как проходит голосование. Там расположен видеоцентр, куда стекаются данные с более семи тысяч видеокамер, установленных на участках. Если будет необходимо, то в любой момент можно будет просмотреть нужную запись несколько раз. В этом году даже в ночное время операторы будут следить за тем, что происходит на участках. Камеры отключаться не будут. На мой взгляд, это высший уровень наблюдения и прозрачности», — заявил Козлов накануне.