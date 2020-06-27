Екатеринбург, , 18:29 — REGNUM В Среднеуральском женском монастыре отрицают факт нападения на съёмочную группу Ксении Собчак. Об этом заявил представитель схиигумена Сергия (Романова) Всеволод Могучев, пишет Telegram-канал Mash.

По его словам, людей никто не избивал. «Была провокация, срывалось богослужение», — процитировал Могучева канал.

Представитель также предположил, что заявление Собчак о нападении не является чем-то другим, кроме как «очень качественными профессиональными действиями». Он не исключил, что целью этого является пиар фильма, который готовит журналистка.

Как сообщало ИА REGNUM, Собчак заявила в интернете о якобы нападении на съёмочную группу. Это произошло якобы в районе Среднеуральского женского монастыря.

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