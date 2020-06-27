Афины , , 18:29 — REGNUM Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что стране удалось преодолеть «первую волну» пандемии коронавируса и взять распространение инфекции под контроль. Об этом 27 июня он заявил во время выступления на всемирной конференции по международной инициативе «Глобальный ответ на коронавирус» (Coronavirus Global Response), организованной при поддержке организации Global Citizen.

«Приняв быстрые и решительные меры, мы здесь, в Греции, смогли преодолеть первую атаку вируса, вызывающего COVID-19. Хотя мы также понесли потери, к счастью, их было относительно немного, и число новых случаев остается полностью под контролем», ― отметил Мицотакис.

Он также подчеркнул, что в Греции общественные и экономические процессы возвращаются к «нормальным ритмам». Однако, несмотря на достигнуты результаты в борьбе с пандемией, необходимо «сохранять бдительность» и надеяться на то, что вакцина против COVID-19 будет разработана в самое ближайшее время, отметил он.

Греческий премьер-министр сообщил, что Греция активно участвует во Всемирном саммите по вакцинам против COVID-19, а также правительство страны выделило 3 млн евро на кампанию «Глобальный ответ на коронавирус», которая предполагает организацию равного доступа к диагностике и лечению COVID-19, а также на разработку вакцины с доступной для всех ценой.

«И когда наука сделает свое дело, мы будем на переднем крае борьбы за то, чтобы сделать вакцину глобальным общественным благом, а не просто средством получения прибыли <…> Вакцина должна быть доступна во всех уголках мира и быть доступной для всех. Когда угроза затрагивает весь мир, она также должна решаться глобально», ― заявил Мицотакис.

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Греции зарегистрирован 3321 случай заражения коронавирусной инфекцией, скончался 191 человек. За сутки было выявлено 11 фактов инфицирования, от осложнений, вызванных COVID-19, умер один пациент.

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