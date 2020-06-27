Берлин, , 18:21 — REGNUM В демонстрации «Черные жизни имеют значение» в столице Германии Берлине приняли участие более тысячи человек. Об этом 27 июня сообщили в берлинской полиции.

«На пике акции было более тысячи человек», — сказал РИА Новости представитель полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня около 100 человек были задержаны во время акций против расизма и полицейского произвола в столице Германии Берлине. Акции в целом носили мирный характер, однако не обошлось без провокаций и столкновений с полицией.

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