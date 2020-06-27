Вашингтон, 27 июня 2020, 17:52 — REGNUM Отношения между тремя членами Совета Безопасности ООН — Россией, США и Китаем — являются дисфункциональными, заявил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш.
По его словам, ООН — это не союз демократий. Здесь собираются все страны на Земле, что неизбежно приводит к разногласиям. Некоторые же страны до сих пор работают так же, как 75 лет назад.
«Отношения между тремя его важнейшими членами — США, Россией, Китаем — в настоящее время, скажем так, довольно дисфункциональны», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гутерреш призвал жителей США, протестующих в связи с убийством полицией чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, воздерживаться от насилия.
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