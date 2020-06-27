Куала-Лумпур, , 17:43 — REGNUM Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад поддержал кандидата на пост нового главы правительства Шафи Апдала. Об этом 27 июня сообщает Reuters.

«Я полностью поддерживаю его кандидатуру. Важно, что у нас есть консолидированная позиция и важно, чтобы люди знали ее», — отметил в комментарии агентству отставной премьер-министр.

Напомним, следующие парламентские выборы в Малайзии должны состояться в сентябре 2023 года. Однако некоторые политики, а также СМИ не раз заявляли о возможных внеочередных выборах.