Москва, , 17:12 — REGNUM Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, который 27 июня находился в Подмосковье, на участке для голосования проголосовал по поправкам к Конституции Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Мы все видели, как готовились эти поправки (к Конституции РФ), — сказал Шойгу. — Они долго обсуждались».

Глава военного ведомства выразил мнение, что каждый житель страны должен сказать свое слово, потому обязан прийти в эти дни на участки для голосования.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июня в информационном центре ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что Общественная палата РФ совместно с региональными Общественными палатами зарегистрировала более полумиллиона наблюдателей на общероссийское голосование по закону о поправках к Конституции.

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