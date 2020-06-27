Триполи, , 17:14 — REGNUM Постоянный представитель Ливии при ООН Тахер аль-Сонни призвал ввести санкции против России и Судана. Об этом 27 июня он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Дипломат обвинил указанные государства в том, что на территории страны якобы «действуют их наемники».

«Так как СБ ООН не может наказать наемников, то США и ЕС должны заморозить активы любой террористической организации, а также привлечь ее членов к ответственности», — отметил аль-Сонни.

Напомним, ранее, 26 июня, посольство США в Ливии обвинило Россию и другие государства в захвате месторождения нефти Эль-Шарара, на котором добывается треть всей ливийской нефти.