Калуга, 27 июня 2020, 17:11 — REGNUM Решение о выдвижении для участия в выборах губернатора Калужской области председателя первичной профсоюзной организации АСМ завода «ООО Фольксваген Груп Рус», руководителя Штаба защиты прав трудящихся Александра Абросимова принято в Калуге на конференции регионального отделения Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) 27 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Региональное отделение КПСС также приняло решение о выдвижении списка кандидатов на выборы Законодательного собрания Калужской области и городской думы Калуги.
Общественное движение «Штаб защиты прав трудящихся» было создано в начале июня 2020 года в Калуге представителями профсоюзных организаций и работниками предприятий области. Задачами рабочего движения является активное противодействие сокращению рабочих мест, росту безработицы, защита прав трудящихся области, привлечение внимания общественности к проблемам работников наёмного труда законными методами, включая политическую борьбу.
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