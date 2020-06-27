Калуга, , 17:11 — REGNUM Решение о выдвижении для участия в выборах губернатора Калужской области председателя первичной профсоюзной организации АСМ завода «ООО Фольксваген Груп Рус», руководителя Штаба защиты прав трудящихся Александра Абросимова принято в Калуге на конференции регионального отделения Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) 27 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На конференции регионального отделения Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС). Скриншот страницы калужского Штаба защиты прав трудящихся «ВКонтакте»

Региональное отделение КПСС также приняло решение о выдвижении списка кандидатов на выборы Законодательного собрания Калужской области и городской думы Калуги.

«Создав общественное движение «Штаб защиты прав трудящихся», мы обратились ко всем коммунистическим и социалистическим партиям с призывом присоединиться к нашему движению. Уверены, что в сегодняшней ситуации крайне важно всеми средствами, в том числе политическими, добиваться защиты людей труда. Нас поддержала КПСС — Коммунистическая партия социальной справедливости. Мы принимаем эту поддержку и сделаем все, чтобы защитить права трудящихся», — сказал Александр Абросимов.

Общественное движение «Штаб защиты прав трудящихся» было создано в начале июня 2020 года в Калуге представителями профсоюзных организаций и работниками предприятий области. Задачами рабочего движения является активное противодействие сокращению рабочих мест, росту безработицы, защита прав трудящихся области, привлечение внимания общественности к проблемам работников наёмного труда законными методами, включая политическую борьбу.

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