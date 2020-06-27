Киев, , 16:53 — REGNUM Украина в ближайшее время получит от США $100 тыс. на ликвидацию последствий наводнения на западе страны. Об этом в субботу, 27 июня, сообщило посольство США на Украине на своей странице в соцсети Facebook.

«США поддерживают Украину в это сложное время сильных наводнений на Западной Украине, — говорится в сообщении дипмиссии. — … Американский народ (с помощью USAID) предоставит новое финансирование в размере $100 тыс. для поддержки Украины».

В сообщении также отмечается, что для того, чтобы помочь жителям Западной Украины, США будут тесно сотрудничать с правительством страны.

Напомним, 26 июня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы «Свобода слова» с Савиком Шустером сообщил, что на Украине «пока только» три человека погибли в результате наводнения в западных областях страны.

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