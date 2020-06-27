Кабул, , 16:43 — REGNUM Власти Афганистана освободили более 3,8 тыс. боевиков террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 27 июня сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление официального представителя президента страны Седика Седикки.

Отмечается, что в общей сложности отпущены на свободу 3895 боевиков. Позднее на своей странице в социальной сети Twitter официальный представитель политического офиса движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре Сухейль Шахин написал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Бадахшан выпустили на свободу 34 сотрудника Афганских сил безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал заявил, что по меньшей мере две тысячи талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были освобождены в Афганистане в рамках соглашения. Чиновник подчеркнул, что участники группировки освобождаются на тех условиях, что они больше не станут воевать против правительственных войск.

Напомним, 29 февраля в столице Катара городе Доха между боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США было заключено мирное соглашение. В рамках договоренностей из тюрем Афганистана должно было быть освобождено до 5 тыс. террористов.