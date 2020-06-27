Херсон, Украина, , 16:16 — REGNUM Уровень антисемитизма на Украине очень низкий. Об этом 27 июня сообщил президент Украины Владимир Зеленский, который посетил синагогу Хабад в рамках рабочей поездки в Херсонскую область.

Напомним, в апреле 2020 года неизвестные пытались поджечь здание иудейской религиозной общины в Херсоне. Сотрудники правоохранительных органов через три недели задержали двух подозреваемых в этом преступлении.

«Есть гибридная информационная война, когда рассказывают, что у нас ксенофобия, антисемитизм, — заявил Зеленский, который осмотрел отремонтированные части здания. — Такие поступки очень важны, чтобы показать: на Украине уровень антисемитизма очень низкий. Если есть попытки — мы их предотвращаем».

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня глава Украины Владимир Зеленский принял решение об освобождении главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня от занимаемой должности.

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