Минск, , 16:19 — REGNUM Минск по официальным дипломатическим каналам запросил информацию о якобы имеющемся у Виктора Лукашенко (сын президента Белоруссии Александра Лукашенко) многомиллионном счете в банке Credit Suisse. Об этом 26 июня сообщил журналистам глава белорусского МИД Владимир Макей.

«Мы официально запросили швейцарскую сторону, чтобы они нам предоставили эту информацию… Надеемся, что они предоставят ее нам», — рассказал Макей.

Также он отметил, что накануне имел беседу с белорусским президентом на данную тему.

«И я попросил половину из этой суммы, если найдем, передать посольству (Белоруссии в Швейцарии — ред.) на развитие внешнеэкономической, внешнеторговой деятельности со Швейцарской Конфедерации. Если найдем. Он пообещал», — заявил со смехом глава белорусского МИД.

Напомним, ранее в соцсетях, СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о нахождении якобы тайных счетов старшего сына Александра Лукашенко — помощника президента по национальной безопасности Виктора Лукашенко на сумму $840 млн. Также был опубликован якобы скриншот выписки из швейцарского банка Credit Suisse, где были указаны счета на имя Виктора Лукашенко.