Варшава, , 16:22 — REGNUM В столице Польши 27 июня состоялся митинг «против политических репрессий» в связи с арестами в Белоруссии оппозиционных активистов и политиков, сообщает Euroradio.fm.

По информации источника, люди собрались на площади Железных ворот у памятника Тадеушу Костюшко. В речах выступающих упоминались заключенные, которые находятся в тюрьмах в Белоруссии. По информации журналистов, в митинге приняли участие сотни людей.

Журналисты также опубликовали фотографии с места события. На фото можно увидеть молодых людей в медицинских масках, которые держат плакат с надписью «Наш край — не тюрьма. Милиционер, одумайся», «26 лет это более, чем достаточно, уходи», «Stop dictator», «Вызывайте дезинфектора» (также на плакате изображен таракан), «Любой тирании чтобы утвердиться нужно лишь молчание общества» и т. п.

Читайте также: В Гродно на акции в поддержку заключенных снова задержали людей

Напомним, накануне, 26 июня, в белорусском городе Гродно прошла акция в поддержку заключенных активистов и политиков. Во время мероприятия были задержаны несколько его участников.