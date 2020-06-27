Казань, , 15:55 — REGNUM Татарское региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло действующего главу Татарии Рустама Минниханова кандидатом на должность главы республики на предстоящих в сентябре выборах. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба татарского регионального отделения ЕР.

Состоялась конференция республиканского отделения партии, на которой и был выдвинут Минниханов.

«Большинством голосов делегатов конференции Минниханов Рустам Нургалиевич выдвинут кандидатом на должность президента Республики Татарстан», — заявил председатель счетной комиссии конференции отделения по результатам тайного голосования.

Председатель государственного совета Татарии, глава республиканского отделения ЕР Фарид Мухаметшвили подчеркнул, что Минниханов получил убедительную поддержку конференции, и пожелал ему больших успехов.

«Большое спасибо за доверие… Будем работать во благо нашей республики, во благо Российской Федерации», — поблагодарил делегатов конференции Минниханов.