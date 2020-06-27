Москва, , 15:50 — REGNUM Никаких сбоев в обеспечении медицинскими масками и перчатками при голосовании по поправкам к Конституции на избирательных участках не было. Об этом сегодня, 27 июня, заявила заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве, член Мосгоризбиркома с правом решающего голоса Ольга Кириллова.

«За прошедшее время не было сбоев в обеспечении средствами индивидуальной защиты… Мы отслеживаем по видеокамерам и видим, что ручки действительно индивидуального пользования, санитайзеры стоят, члены участковых избирательных комиссий, им тяжелее всех находиться в таком режиме в жару в масках и перчатках, в основном соблюдают режим», — рассказала Кириллова.

Напомним, ранее появилась недостоверная информация о том, что на некоторых избирательных участках гражданам не предоставили индивидуальные средства защиты и ручки для проставления отметок в бюллетене.