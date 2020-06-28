28 июня 2020 | Время чтения 4 мин

Трамп часто говорит о том, чтобы вызволять страну из ее текущих экономических проблем, о необходимости обновления и восстановления и о том, что он против того, чего хочет кандидат от Демократической партии Джо Байден. Но ему явно не хватает новых, важных пунктов повестки. Почему Трамп молчит о главном, рассуждает в издании Washington Examiner У. Джеймс Эйнтл.

Игорь Юдкевич, , 18:13 — REGNUM Сейчас, когда до президентских выборов в США остается несколько месяцев, некоторые республиканцы обеспокоены тем, что они не слышат от Дональда Трампа разговоров о подробной повестке второго срока.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Трамп часто говорит о том, чтобы вызволять страну из ее текущих экономических проблем, о необходимости обновления и восстановления и о том, что он против того, чего хочет кандидат от Демократической партии Джо Байден. Но ему явно не хватает новых, важных пунктов повестки. Для сравнения, когда он баллотировался в первый раз, он обещал пересмотреть конкретные торговые сделки, снизить налоги и построить стену вдоль границы США с Мексикой. А что сейчас? 25 июня журналист Fox News предложил Трампу поговорить о втором сроке и спросил, что именно поставлено на карту в этих выборах, что с чем сравнивать избирателю, каковы приоритеты Трампа на второй срок. И что же Трамп ответил?

«Ну, одна из вещей, которая будет действительно важной, вы знаете, слово «опыт» все еще хорошее, — ответил Трамп. — Я всегда говорю, что талант важнее опыта. Я всегда так говорил. Но слово «опыт» — это очень важное слово».

Далее Трамп рассказал о том, как мало времени он провел в Вашингтоне, прежде чем стать президентом, как познакомился с основными политическими игроками за прошедшее с тех пор время, как вступил в должность, какой ошибкой было нанять «идиота» Джона Болтона в качестве советника по национальной безопасности, и о том, что «не обязательно сбрасывать бомбы на всех подряд». Никаких первоочередных вопросов он так и не упомянул.

«Это огромная проблема, — сказал один давний член Республиканской партии, который попросил сохранить анонимность, чтобы говорить откровенно. — У него, очевидно, нет никакой стратегии сейчас, когда вирус подрывает его влияние на экономику. Он должен дать лучший ответ, чем «я сделал хорошую работу». Существует множество проблем, с которыми сталкивается страна, и он должен иметь план и стратегию».

Джо Байден (сс) Marc Nozell

Другие республиканцы говорят, что контраст с Байденом — это то, что нужно. Так, по мнению еще одного республиканского аналитика Форда О`Коннелла, обычно у президентов, претендующих на второй срок, принято предоставлять избирателям видение того, чего они хотят достичь, если будут переизбраны. Но миссия президента Трампа ясна — перевооружить и восстановить страну и экономику после коронавируса. И хотя Трампу и стоило бы предъявлять это сообщение при каждой возможности, его кампания в настоящее время на этом не концентрируется, учитывая, как мало Байден говорит о своем собственном видении будущего Америки.

«Усилия Трампа по обмену сообщениями должны быть сосредоточены на том, чтобы донести до большинства избирателей, что Соединенные Штаты под президентством Байдена будут абсолютной катастрофой», — добавил О'Коннелл. Он уточнил, что Трамп должен сделать так, чтобы Байден выглядел лицемером в китайском вопросе.

Это Трамп делать пытается. «Он будет управляться радикальной, маргинальной группой сумасшедших», — сказал он о Байдене в том же выступлении, где его спросили о повестке, предположив, что крыло Берни Сандерса проиграло праймериз, но выиграет войну за власть. Трамп также связал Байдена с бунтовщиками, мародерами и нарушителями законов, орудующими в больших городах, сказав: «Джо Байден хотел бы, чтобы это была вся страна».

Саманта Загер, пресс-секретарь кампании Трампа, тоже не видит проблемы в определении задач второго срока: по ее словам, до того, как бурно развивающаяся экономика была прервана беспрецедентной пандемией, политика президента Трампа в поддержку экономического роста принесла рекордный успех, и он сделает это снова. Позиция президента Трампа «Америка в первую очередь» принесла пользу американцам во всех уголках страны, включая исторический низкий уровень безработицы почти для каждой группы меньшинств, рекордный рост рабочих мест, более свободные и справедливые торговые сделки, сильную национальную безопасность и прекращение бесконечных войн. Во время своего второго срока президент Трамп будет продолжать следовать принципу «Дал слово — сдержал слово». В то время как Байден задвинул бы интересы США на второй план и был бы катастрофой в экономическом плане.

Дональд Трамп

Хорошо сказано, но не все убеждены, что этого достаточно. «Стратегия избиения Джо Байдена вернет Трампу многих его сторонников 2016 года, но она не даст ему более 50%, — считает республиканский социолог Фрэнк Лунц. — Он должен смотреть в будущее. Он должен рассказать людям, что будет дальше. Недостаточно сосредоточиться на том, что он сделал».

А для этого нужен план, как снова запустить экономику. После того, как он подал в суд, чтобы избавиться от принятой при Обаме системы здравоохранения, ему нужен план медицинского обслуживания. Поскольку Китай угрожает выйти из первой фазы торгового соглашения, ему нужен новый план. Ему нужен план развития инфраструктуры. Короче говоря, ему нужен план, как вылечить эту страну, как выразился уже упоминавшийся О`Коннелл.

Ну или хотя бы план, каким выставлять Байдена. Опрос за опросом показывает, что Байден в значительной степени неопределен в глазах избирателей. Удобная мишень для Трампа здесь, и если он сможет попасть в правильные ноты на этом инструменте, то будет переизбран.