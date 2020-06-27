Кишинёв, , 15:36 — REGNUM Гуманитарную помощь, предназначенную для борьбы с последствиями паводка, отправило Украине правительство Молдавии, сообщается 27 июня в пресс-службе государственной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Молдавии.

Колонну специальных автомобилей, которая отправилась утром из штаб-квартиры ГИЧС в украинский город Черновцы, возглавил руководитель государственной инспекции по чрезвычайным ситуациям Молдавии генерал-майор Михаил Харабаджиу.

В гуманитарную помощь вошли генераторы, бензопилы, моторные насосы, шланги, полипропиленовые пакеты.

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Напомним, 27 июня в посольстве США на Украине заявили о намерении выделить Киеву сто тысяч долларов для борьбы с последствиями наводнения.