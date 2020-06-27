Приштина, , 15:36 — REGNUM Бывший заместитель премьер-министра Косово Альбина Курти из рядов партии «Движение за самоопределение» Хаки Абази 26 июня заявил, что правительство Авдуллы Хоти должно немедленно подать в отставку.

На своей странице в социальной сети Facebook политик опубликовал следующее заявление:

Хаки Абази Отставка этого нелегального правительства обязательна и должна быть произведена немедленно, поскольку в сложившейся ситуации оно представляет угрозу национальным и государственным интересам. Собрано свыше 300 тысяч подписей в поддержку новых выборов, граждане ясно выразили свои устремления. Никто не может препятствовать суверену. Разговоры о президенте будут недолговечными, также как и срок обсуждения правительства Хоти. Этот народ и это государство не выносят разговоров людей, за которых не голосовали и которые не пользуются ни малейшей долей доверия.

Подробнее о взаимоотношениях между двумя правительствами и получившим обвинение из Гааги президентом можно прочитать здесь.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Косово расследует борьбу правительства Курти с эпидемией COVID-19