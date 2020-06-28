28 июня 2020 | Время чтения 5 мин

Американская система ПРО Aegis Ashore не способна поражать современные баллистические и крылатые ракеты, не говоря уже о гиперзвуковом оружии, которым располагает как Россия, так и Китай. С точки зрения её противоракетных характеристик Aegis Ashore является оружием вчерашнего дня.

Владимир Васильев, , 05:00 — REGNUM Совет национальной безопасности Японии 25 июня 2020 года одобрил планы отменить развертывание двух наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore американского производства. Об этом решении 26 июня 2020 года объявил японский министр обороны Таро Коно. Ранее Таро Коно отдал приказ с 12 июня остановить строительные работы на данных объектах. Кстати, дата этого приказа почему-то совпадает с датой государственного праздника Российской Федерации — Днём России.

Американская система ПРО Aegis Ashore U.S. Army

Прежние планы Японии по развёртыванию на своей территории двух комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore предполагали их размещение на острове Хонсю в префектурах Акита и Ямагути. Каждый такой комплекс имеет в своём составе 24 пусковые установки Mk41 для запуска противоракет SM-3. Система Aegis Ashore должна была быть поставлена на боевое дежурство к 2023 году.

Официально развёртывание этого оружия подавалось как защита от ракетной угрозы со стороны Северной Кореи, хотя все, конечно же, понимали, что речь идёт о противодействии России и Китаю. Если говорить про Россию, то нашу страну, в первую очередь, беспокоило двойное назначение Aegis Ashore.

Система ПРО Aegis Ashore U.S. Missile Defense Agency

Дело в том, что пусковая установка Mk41 является универсальной: она способна снаряжаться как противоракетами SM-3, так и крылатыми ракетами «Томагавк». Для превращения системы противоракетной обороны в ракетную ударную систему средней дальности наземного базирования достаточно загрузить соответствующее программное обеспечение и заменить в пусковых установках SM-3 на «Томагавки».

Надо отметить, что дальность полёта крылатой ракеты «Томагавк» в зависимости от типа боевой части (обычной или ядерной) находится в пределах 1,6−2,5 тысячи километров. В США в настоящее время идёт работа над увеличением дальности её полёта до 3−4 тысяч километров.

Крылатая ракета «Томагавк» в полёте U.S. Air Force

Отказ Японии от развёртывания Aegis Ashore выгоден и России, и Китаю. Однако не стоит забывать о наличии японской системы противоракетной обороны Aegis морского базирования. В Японии она развёрнута на восьми эсминцах, семь из которых уже находятся в строю японских ВВС, а восьмой эсминец под названием Haguro несколько дней назад вышел в море на первые ходовые испытания. Поступление его на флот ожидается в 2021 году.

Эсминец Haguro имеет длину 170 метров, его водоизмещение составляет 8200 тонн, он оснащен 96 ячейками вертикальной пусковой системы Mk41, которые могут стрелять различными ракетами, в том числе SM-3, используемыми для противоракетной обороны.

Японские официальные лица в качестве причин своего решения по отказу от развёртывания Aegis Ashore назвали проблемы для безопасности населения. Речь идёт о сильном электромагнитном излучении и о возможном падении разгонных блоков противоракет за пределами военных полигонов — на территории, где расположены гражданские объекты.

Военные эксперты, в свою очередь, отмечают, что важнейшей причиной отказа от данной системы вооружений является её техническое отставание от уровня существующих угроз: Aegis Ashore не способна поражать современные баллистические и крылатые ракеты, не говоря уже о гиперзвуковом оружии, которым располагает как Россия, так и Китай. Получается, что американская система Aegis Ashore с точки зрения её противоракетных характеристик является оружием вчерашнего дня.

Надо полагать, что военно-политическое руководство США от решения Японии пребывает в состоянии лёгкого шока. Ведь, фактически, государственный суверенитет Страны восходящего солнца сильно ограничен: она по-прежнему находится под американской оккупацией. А покупать американское оружие — это «святая» обязанность всех союзников Вашингтона.

На территории Японии размещено около 54 тысяч военнослужащих США и 85 американских военных баз. По данным организации Missile Defense Advocacy Alliance, страна оплачивает 75% от суммы общих расходов на их размещение в размере 5,87 миллиарда долларов в год. Япония — это главный союзник США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Безусловно, для России, да и для Китая, решение японского правительства по отмене развёртывания Aegis Ashore является позитивным. Военно-политическое руководство Японии всё-таки вынуждено учитывать изменение баланса сил в регионе в связи с усилением Китая, а также тенденцию на сближение Москвы и Пекина. Кроме того, Японию, как и других союзников США, беспокоит обстановка внутри самих Соединённых Штатов, способных скатиться в пучину гражданской войны.

Надо отметить, что в апреле 2020 года Россия послала Японии недвусмысленный сигнал. В нашей стране было принято решение перенести со 2 сентября на 3 сентября день воинской славы — День окончания Второй мировой войны. Этот же день — 3 сентября — является Днём Победы над Японией.

В Китае с февраля 2014 года 3 сентября является государственным праздником — Днём Победы над Японией. Получается очень символично: в 2020 году Россия и Китай будут отмечать этот праздник вместе, т. е. в один день — 3 сентября. Данный факт, конечно же, будет серьёзно напрягать Японию.

Не исключено, что остановка строительных работ на объектах Aegis Ashore именно 12 сентября, в День России — это такой образный ответ японской стороны, попытка избежать дальнейшей эскалации.

Элемент системы ПРО Aegis Ashore U.S. Missile Defense Agency

В то же время надо понимать, что США крайне редко отказываются от своих планов, они их просто сдвигают по времени. Военный союз Вашингтона и Токио является одним из старейших в современной политике. Нынешний договор о военном союзе США и Японии действует с 19 января 1960 года. США по договору имеют право на военное присутствие в стране, но взамен обременены обязательством в случае вовлечения Японии в конфликт выступить на её стороне.

Исходя из этого же договора, с учётом прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Соединённые Штаты могут претендовать на размещение ракет этого класса на японской территории.

Следует учитывать тот факт, что нынешний отказ Японии от развёртывания Aegis Ashore, имеющей функцию противоракетной обороны и функцию ракетной ударной системы средней дальности наземного базирования, не означает полного отказа от размещения на своей территории американских ракет средней и меньшей дальности. Вероятность такого сценария событий по-прежнему сохраняется.