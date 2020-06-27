Приштина, , 15:34 — REGNUM Президент Косово Хашим Тачи 26 июля прокомментировал поступивший в его адрес обвинительный акт Специального трибунала по Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, президент не стал отрицать или подтверждать обвинения в устранении политических соперников или совершении военных преступлений, а написал на своих страницах в социальных сетях, что «никто не может переписывать историю Косово»? и поставил на фон своих страниц там же эмблему УЧК (алб. Освободительной армии Косово).

Напомним, 24 июня Специальный трибунал по Косово опубликовал сообщение о предъявлении бывшему политическому лидеру УЧК Хашиму Тачи и главе разведывательной службы УЧК Кадри Весели (ныне главе основанной Тачи Демократической партии Косово) обвинения в убийстве около ста человек — албанцев, сербов и представителей этнических меньшинств. Новость была воспринята большинством косовских политиков как выпад против УЧК.

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