Киев, , 14:31 — REGNUM О намерении предоставить Украине $100 тысяч на борьбу с паводком в западных областях страны, заявили 27 июня в пресс-службе посольства США на Украине.

«С помощью USAID (Агентства США по международному развитию — ИА REGNUM) американский народ предоставит новое финансирование в размере 100 тысяч долларов США для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой», — сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.

В посольстве США также пообещали тесное сотрудничество с украинским правительством «в обеспечении быстрого и эффективного использования этих средств» для помощи жителям Западной Украины в преодолении последствий гуманитарной катастрофы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о готовности помочь Украине в борьбе с последствиями наводнения заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.