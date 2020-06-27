Москва, , 14:31 — REGNUM Сообщение газеты The New York Times о причастности сотрудников российской военной разведки к заказным убийствам военных США в Афганистане является вбросом американской разведки. Такой комментарий по поводу данной публикации указанного американского издания дали в МИД РФ.

«Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки», — приводит РИА Новости сообщение российского МИД, где также отметили, что указанным пропагандистам приходится придумывать подобную чушь, вместо создания чего-нибудь более достоверного.

«Впрочем, что еще можно ожидать от разведки, которая с треском провалила двадцатилетнюю войну в Афганистане», — заявили во внешнеполитическом российском ведомстве.

Кроме этого, в российском МИД напомнили о причастности разведки США к афганскому наркотрафику, выплатах боевикам за проход транспортных караванов, откатах с контрактов на выполнение различных проектов, которые оплачивают американские налогоплательщики и многих других.

«А может быть, американским разведчикам не по душе то, что наши и их дипломаты совместно способствуют запуску мирных переговоров между Кабулом и талибами?! Их чувства понятны — не хочется терять вышеупомянутые источники «левых» доходов!», — заключили в ведомстве.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 26 июня издание The New York Times выпустило публикацию, в которой утверждалось, что некое подразделение военной разведки РФ побуждало боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершать нападения на военных международной коалиции, возглавляемой США, в Афганистане.