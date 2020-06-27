Москва, , 13:56 — REGNUM По итогам первых двух дней голосования по поправкам к Конституции России явка превысила 19%. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Она сообщали, что в голосовании уже приняли участие 21 171 137 человек.

Напомним, что голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня и завершится вечером 1 июля.

«По итогам второго дня явка составила чуть больше, чем в первый день голосования, она довольно приличная у нас. Общее число проголосовавших на вечер 26 июня 21 171 137, явка составила по итогам двух дней 19,49%», — рассказала Памфилова.