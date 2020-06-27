Киев, , 14:29 — REGNUM Социальная сеть Facebook перешла на использование названия украинской столицы в качестве «Kyiv» вместо «Kiev» и таким образом «движение за правильную транслитерацию» украинской столицы «одержало важную победу», написал 26 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Facebook.

Кулеба уточнил, что об этом стало известно министерству иностранных дел Украины в ответ на соответствующий запрос.

«Инженеры соцсети переключили все на использование Kyiv. Ранее, если вы хотели отметить нашу столицу, то первой опцией по определению алгоритм предлагал Kiev. Отныне это будет Kyiv — адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского, а не русского языка», — рассказал министр.

Это по словам Кулебы также касается отметок мест посещений. Теперь пользователям социальной сети будет предлагаться название «Kyiv». Глава МИД Украины также отметил, что ранее выставленные отметки и теги, в которых украинская столица все еще именовалась «Kiev» изменить задним числом нельзя, но «самое главное» по словам главы внешнеполитического ведомства Украины, это то, что «отныне» название украинской столицы по его мнению будет писаться «правильно».

"Столица Украины имеет право на транслитерацию с украинского, а не русского языка», — добавил Кулеба.

Читайте также: Совет США изменит названия украинской столицы в международной базе

Как сообщало ИА REGNUM, ранее название украинской столицы с «Kiev» на «Kyiv» было изменено в международной базе. Решение об этом было принято советом США по географическим названиям.

Напомним, ранее стало известно, что в сети заведений общественного питания McDonald's, которые обслуживают посетителей на территории Украины, в меню отсутствует русский язык.

Читайте также: На Украине компания McDonald's попала в «языковой» скандал

Читайте ранее в этом сюжете: США помогли Украине в «чрезвычайно важном» переименовании Киева