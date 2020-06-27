Киев, , 14:29 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что страна должна стать членом Евросоюза и что никому не позволено вернуть её в «московское стойло». Соответствующую запись, посвященную годовщине подписания соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, политик разместил на своей странице в соцсети Facebook.

Как написал Порошенко, никому не позволено «отвратить Украину от выбранного курса» на интеграцию с ЕС и «вернуть украинский народ в московское стойло».

Также он подчеркнул, что страна должна стать частью ЕС, а задача власти работать для приближения данного дня, так как это, по словам экс-президента Украины, прописано в конституции страны и является волей ее народа.

«Это наш цивилизационный выбор для мира, стабильности и благополучия», — отметил экс-лидер страны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее свою оценку заявлению бывшего президента Украины Петра Порошенко о наличии у Киева «уникального шанса» на возвращение Крыма в связи с глубоким кризисом в России из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть дал российский сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков.