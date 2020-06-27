Киев, , 14:28 — REGNUM Бывшего главу Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня арестовали с возможностью внесения залога, сообщает 27 июня пресс-служба специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Согласно решению высшего антикоррупционного суда, бывшего главу Кировоградской ОГА на шестьдесят суток взяли под стражу с возможностью внесения залога в сумме десять миллионов гривен. Для задержанного вместе с ним «подельника» сумма залога составит пять миллионов гривен.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Кировоградской ОГА с занимаемой им должности.

О задержании Андрея Балоня вместе с одним из сотрудников областной государственной администрации сообщили 25 июня в национальном антикоррупионном бюро Украины.

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