Новосибирск, , 13:11 — REGNUM В Новосибирской области продолжается общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. В третий день голосования на территории региона работают 2012 избирательных участков. Они открыты с 8:00 до 20:00 (время местное). На всех обеспечены необходимые меры санитарной безопасности, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

2012 избирательных участков работают в третий день голосования в Новосибирской области Правительство Новосибирской области

Организованы и «мобильные» избирательные участки на придомовых территория. Также граждане могут проголосовать «на дому», подав заявление или устно обратиться в участковые комиссии.

Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо напомнила, что возможность голосования до дня голосования исключает одномоментное нахождение на избирательных участках большого числа граждан.

Члены избирательных комиссий оснащены всеми средства индивидуальной защиты. Также СИЗы выдаются наблюдателям, представителям СМИ и избирателям — в случае их отсутствия.

«Конституция — это Основной закон любого государства и в нём определены политические и экономические основы развития, на чём строится государство и каковы его принципы, — отметила главный инфекционист региона Лариса Позднякова. — Я считаю, что каждый человек, если он гражданин своей страны, если он занимает активную жизненную позицию, то ему совершенно не всё равно, в какой стране будет жить он сам и в какой стране будут жить его дети. Поэтому те поправки, которые сегодня вносятся — укрепление семейных ценностей, безопасность территориальной целостности государства, индексация пенсии — это очень важные поправки, которые должны быть приняты».

Позднякова подчеркнула, что несмотря на достаточно сложную эпидемиологическую обстановку, в регионе созданы все возможности для голосования.

До основного дня голосования (1 июля) пришла проголосовать и председатель Общественной палаты области Галина Гриднева.

«Мы долго ждали этого момента, обсуждали те поправки, которые сегодня предложены. Мы понимаем, что они назрели: 1993 год, когда принималась КонституцияРоссии, был давно, мир изменился, наша страна тоже меняется. И поправки, которые сегодня предложены — суверенитет, безопасность нашего государства, социальные гарантии и другие, очень важны, — счказала Гриднева. — Я представляю Общественную палату, мы долго проводили различные исследования и докладывали президенту, какие вопросы сегодня беспокоят наше население. На разных форумах президент общался с разными категориями жителей нашей страны, и когда было оглашено послание Федеральному Собранию, мы услышали тот отклик, тот посыл, который делало население».

Глава Чистоозерного района Александр Аппель считает особенно важной поправкой ту, которая касается семейных ценностей

«Вопрос главной ячейки общества — семьи — святой вопрос. Важно, чтобы у каждого ребенка были мать и отец, чтобы была крепкая семья», — отметил он, подчеркнув, что пойдёт голосовать в сопровождении своего внука.

Отметим, что голосование до дня голосования проходит с 25 по 30 июня.