Москва, , 13:33 — REGNUM Басманный суд города Москвы принял решение об удовлетворении ходатайства следствия об избрании в качестве меры пресечения заключение под стражу находящегося в международном розыске журналиста Айдера Муждабаева. Об этом 27 июня сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

«Постановлением Басманного районного суда в отношении Муждабаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — приводит ее слова ТАСС.

Также пресс-секретарь рассказала, что данная мера будет исчисляться с момента экстрадиции указанного журналиста или с момента его задержания на российской территории.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Главное следственное управление СК РФ заочно предъявило обвинение российскому гражданину Айдеру Муждабаеву за осуществление посредством интернета публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

По данным следствия, до этого Муждабаев на своей странице в социальной сети «Facebook» опубликовал несколько материалов с призывами к захвату в заложники российских граждан, которых он предлагал обменять на осужденного в России в 2015 году за терроризм Олега Сенцова.