Киев, 27 июня 2020, 11:58 — REGNUM Об отсутствии государства на Украине заявил экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, а ныне глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».
По словам Саакашвили, государство обеспечивает справедливость для всех граждан и защищает их, а на Украине такого нет. Есть лишь чиновники, которые действуют именем государства, которого не существует. При этом качество жизни в стране определено принадлежностью человека к той или иной социальной группе.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Саакашвили признал превосхадство России над Украиной в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы.
Читайте ранее в этом сюжете: Саакашвили объяснил, в чём Россия превосходит Украину