Киев, , 11:58 — REGNUM Об отсутствии государства на Украине заявил экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, а ныне глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Саакашвили, государство обеспечивает справедливость для всех граждан и защищает их, а на Украине такого нет. Есть лишь чиновники, которые действуют именем государства, которого не существует. При этом качество жизни в стране определено принадлежностью человека к той или иной социальной группе.

Михаил Саакашвили «Человек рождается с чипом на ухе: я представитель той группы, этой группы. Ходит человек, ноги, руки, с двумя глазами, нормально разговаривает, а на ухе чип, мол, я представляю эту конкретную группу. Как будто люди рождаются с этим. А где государство? Государства просто нет», — пояснил Саакашвили.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Саакашвили признал превосхадство России над Украиной в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы.

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