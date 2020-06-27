Вашингтон, , 12:59 — REGNUM Глава МИД Албании Гент Цакай 26 июня в рамках своего визита в США провел встречу со Специальным представителем Дональда Трампа по по диалогу между Косово и Сербией Ричардом Гренеллом.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, темой встречи стал процесс переговоров об урегулировании отношений между Сербией и Косово, заключение окончательного соглашения между сторонами, а также экономический рост на Западных Балканах.

После встречи политик заявил на своей странице в социальной сети Facebook, что США не имеют каких-либо скрытых планов по разделу Косово и не имеют заранее подготовленных текстов соглашения между Сербией и Косово. Единственной целью США является укрепление позиций Косово на международной арене при поддержке США.

При этом политик подчеркнул, что несмотря на вызовы, Албания продолжит поддерживать Республику Косово.

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