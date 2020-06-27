Тирана, , 12:55 — REGNUM Проведение избирательной реформы является одним из условий начала переговоров о вступлении Албании в ЕС, поставленных немецким бундестагом, а потому в стране с большим скрипом и при активном вмешательстве зарубежных послов, в т.ч. послов США и ФРГ делаются шаги в этом направлении. Лидеры оппозиции и партии власти пожали трясущиеся от ненависти руки и подписали соглашение об избирательной реформе.

26 июня проект нового избирательного кодекса Албании был опубликован в албанском новостном агентстве News 24c.

Согласно новому Кодексу, ЦИК Албании принимает только такие партийные списки, где не менее 30% процентов — женщины. При этом подчеркивается, что правительство не может принимать постановлений в течение четырех месяцев перед выборами. В этот промежуток не могут приниматься решения о снижении налогов и повышении пошлин.

Парламентские выборы и выборы в местные органы власти будут проводиться одновременно по всей территории страны в период с 15 апреля по 15 мая или с 15 октября по 15 ноября (при этом прописывается ряд случаев, когда возможны отступления от этого правила).

Дата проведения парламентских выборов утверждается президентом. Парламентские выборы проводятся в воскресенье в период с 7:00 до 19:00 весной и с 7:00 до 18:00 осенью.

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