История вопроса

13 сентября 2020г. в Приангарье состоятся выборы губернатора. Необходимость в этом возникла осенью 2019 г., после того, как в отставку был отправлен губернатор – коммунист Сергей Левченко. По мнению российского президента Владимира Путина, он не справился с поручениями по скорейшему восстановлению региона после мощнейшего наводнения, произошедшего летом 2019 г. На его место был назначен заместитель главы МЧС России Игорь Кобзев. 20 мая он заявил о своих губернаторских амбициях, тем самым дав старт началу подготовки избирательной кампании.