Иркутск, 27 июня 2020, 11:34 — REGNUM КПРФ выдвинула депутата Госдумы Михаила Щапова в качестве кандидата на пост губернатора Иркутской области. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня, решение было принято единогласно 67 делегатами 52-й внеочередной конференции Иркутского областного отделения партии.
Щапов отметил, что своей главной задачей видит восстановление экономики Иркутской области.
Первым на досрочные выборы главы области выдвинулся в порядке самовыдвижения врио губернатора Игорь Кобзев. Он представил соответствующие документы в избирком региона 11 июня.
12 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста главы региона по его собственному желанию и назначил врио губернатора Кобзева.