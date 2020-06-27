Тирана, , 12:56 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 26 июня в интервью для албанского издания Rubikon заявил, что разделение в политике Косово и Албании повредило имиджу обеих государств на международной арене.

Эди Рама tomislav medak

Политик заявил, что разделенность во внешней политике повредила и Косово, и Албании, поскольку она привела к тому, что и Тирана и Приштина лишились почвы в дипломатической войне с Сербией.

Албанский политик подчеркнул, что причиной разделения между Албанией и Косово стало стремление отдельных политиков удержать свою сферу влияния.

При этом Рама положительно оценил решение правительства Рамуша Харадиная о введении пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, заявив, что оно было принято в нужное время, когда Сербия провела серию недружественных мероприятий в отношении Косово, а ЕС возмутительно затягивал процесс переговоров о расширении на Западные Балканы.

При этом политик заявил, что отношения Албании с Сербией определяются тем, что страны находятся в состоянии дипломатической войны и согласны в этом, однако «соседей не выбирают», а потому имея перед глазами долгосрочные перспективы, стороны развивают сотрудничество в ряде сфер. Тут же стоит вспомнить об участии Албании в продвигаемом Сербией проекте Балканского мини-шенгена, вопреки недовольству Косово.

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