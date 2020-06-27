Стокгольм, 27 июня 2020, 11:14 — REGNUM Экс-премьер-министр Швеции Кард Бильдт 26 июня заявил, что в случае, если обвинение в отношении президента Косово Хашима Тачи будет подтверждено, косовский президент будет арестован.
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, шведский политик подчеркнул, что данное событие будет иметь долгосрочные последствия для косовской политики:
Напомним, вечером 24 июня общественности было представлено сообщение от офиса Специального трибунала по Косово в Гааге, согласно которому Тачи и глава Демократической партии Косово Кадри Весели обвиняются в совершении военных преступлений, преступлений против человечности и устранении политических противников.
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