Стокгольм, , 11:14 — REGNUM Экс-премьер-министр Швеции Кард Бильдт 26 июня заявил, что в случае, если обвинение в отношении президента Косово Хашима Тачи будет подтверждено, косовский президент будет арестован.

Карл Бильдт Talarforum.se

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, шведский политик подчеркнул, что данное событие будет иметь долгосрочные последствия для косовской политики:

Карл Бильдт Если обвинительный акт будет подтвержден, то президент отправится в Гаагу, где будет участвовать в долгом и запутанном судебном процессе, в ходе которого большой проблемой станет защита свидетелей. Суд будет длиться несколько лет, и президент может быть арестован. И вне всякого сомнения, это повлияет на политику Косово.

Напомним, вечером 24 июня общественности было представлено сообщение от офиса Специального трибунала по Косово в Гааге, согласно которому Тачи и глава Демократической партии Косово Кадри Весели обвиняются в совершении военных преступлений, преступлений против человечности и устранении политических противников.

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