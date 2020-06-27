Брюссель, , 10:57 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 26 июня в ходе визита в Брюссель заявил, что переговоры между Сербией и Косово должны возобновиться, несмотря на выдвинутые Специальным трибуналом по Косово обвинения в совершении военных преступлений в адрес президента Косово Хашима Тачи.

Визит Александра Вучича в Брюссель Predsednik.rs

В интервью для американского издания POLITICO Вучич заявил, что он до сих пор готов вести переговоры с Тачи, если косовская сторона согласится включить его в состав делегации, однако он не верит, что косовары пойдут на это:

Это не зависит от меня. Я всегда могу сказать, что я не буду говорить с кем-то, обвиняемым в совершении военных преступлений, но решаю не я. Албанское руководство, зависит от них.

Нам нужно возобновить наш процесс диалога с кем угодно, кого албанская сторона выберет в качестве своих представителей. Мы должны продолжать. Иначе что может произойти? Каковы будут перспективы у всего нашего региона?

Александр Вучич

Сербский президент отказался комментировать собственно предъявленный Тачи обвинительный акт, однако подчеркнул, что Сербия заинтересована в участии в диалоге с Косово под руководством ЕС.

Напомним, в ЕС заявили, что переговоры между Сербией и Косово должны возобновиться в июле.

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