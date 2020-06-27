Вашингтон, , 10:51 — REGNUM Специальный представитель президента США по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл 26 июня заявил, что при осуществлении посреднической функции в диалоге между Сербией и Косово США ограничиваются только экономической составляющей и координируются с Францией и Великобританией.

На своей странице в социальной сети Twitter американский опубликовал следующее заявление:

— Я провел прямые переговоры с французским и немецким Советниками по национальной безопасности для того, чтобы скоординировать наше ограниченное участие (и только экономическое).

— Я никогда не участвовал в обсуждении территориальных обменов.

Ричард Гренелл — Мы не вмешиваемся в политику Косово/Сербии. Мы координируем свои усилия со всеми ответственными лицами.

Заявления Гренелла поступили почти сразу же после отмены встречи между президентами Сербии и Косово Александром Вучичем и Хашимом Тачи, а также премьер-министром Косово Авдуллой Хоти в Вашингтоне. Встреча была отменена после вызова Тачи в Специальный трибунал по Косово в Гааге в связи с обвинениями в убийстве свыше ста человек, в том числе политических противников.

Напомним, в ЕС с беспокойством наблюдали за подготовкой к встрече и неоднократно заявляли, что окончательное соглашение между Косово и Сербией должно быть заключено в Брюсселе.

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