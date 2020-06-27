Москва, , 10:19 — REGNUM Температура воздуха в Москве сегодня, 27 июня, поднимется до +30 градусов Цельсия. Осадков не будет. Об этом сообщил журналистам ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Погоду в столице формирует сегодня теплый сектор атлантического циклона. В Москве воздух прогреется до +28… +30 градусов Цельсия, в Московской области — до +26… +31 градуса Цельсия. Это на 6−8 градусов выше, чем климатическая норма июня. Температура воды в водоемах Московского региона около +20 градусов Цельсия. Атмосферное давление в норме — 746 миллиметров ртутного столба.