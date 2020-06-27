Москва, , 10:20 — REGNUM Свою оценку заявлению бывшего президента Украины Петра Порошенко о наличии у Киева «уникального шанса» на возвращение Крыма в связи с глубоким кризисом в России из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть дал российский сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков. Соответствующую запись он разместил 27 июня на своей странице в соцсети Twitter.

«У Украины нет шансов вернуть Крым», — написал Пушков, отметив, что Порошенко может не рассуждать об «уникальном шансе» для своей страны.

Кроме этого, российский сенатор указал, что на данное обстоятельство не смогут повлиять ни пандемия SARS-CoV-2, ни нефтяные цены.

«В 1991-м история дала Украине уникальный шанс сохранить Крым в своём составе», — также уточняет политик и добавляет, что украинская сторона этим шансом не воспользовалась и навсегда потеряла полуостров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о шансе «заставить Россию уйти из Донбасса и из Крыма», якобы появившемся в связи с падением ВВП и «глубоким кризисом».