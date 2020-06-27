Бишкек, , 09:22 — REGNUM Российские военнослужащие дислоцированных в Киргизии подразделений Минобороны России и их семьи приступили к голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба Центрального военного округа Минобороны РФ.

Участок для проведения голосования был открыт на объединённой российской военной базе, расположенной в городе Кант. Вместе с военнослужащими, гражданским персоналом базы и членами их семей, проголосовать на военной базе «Кант» смогут также российские граждане из расположенной в Иссык-Кульской области испытательной базы ВМФ России, а также военного узла связи, базирующегося в посёлке Чалдовар Чуйской области.

Как сообщало ИА REGNUM, две трети граждан, зарегистрированных для участия в электронном голосовании по поправкам к Конституции в Москве и Нижегородской области, уже проголосовали.

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